«Содом и Гоморра»: западные СМИ о скандальной вечеринке Ивлеевой

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой вызвала шок даже у зарубежных СМИ. В своих публикациях они назвали ее «непристойной», подчеркнув, что костюмированный бал привлек наиболее известных оставшихся в России знаменитостей, в том числе и тех, кто не поддержал спецоперацию и российскую политику.

Как отметила The Washington Post, мероприятие вызвало гнев у российских политиков и православных активистов. Они призывают правоохранительные органы наказать как гостей, так и организаторов мероприятия за нарушение законов, связанных с запретом пропаганды ЛГБТ*.

«Это последнее свидетельство резкого перехода страны к закрытому, консервативному обществу в целом», — подчеркнуло издание.

The Sun более критично отнесся к вечеринке, назвав ее «отвратительной». В заголовке статьи ее сравнили с «Содомом и Гоморрой». В самой статье также был сделан акцент на том, что вечеринка вызвала ярость в Москве.

Газета Daily Mail в своей публикации была сдержана. В статье отметили, что вечеринку в стиле «почти голышом» организовали богатые знаменитости из сферы шоу-бизнеса в Москве. Мероприятие вызвало негодование со стороны сторонников спецоперации — они обвинили участников в неуважении к бойцам на фронте.