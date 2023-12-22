Концерт Земфиры* в Дубае отменили

Концерт Земфиры (признана иностранным агентом) в Дубае отменили за два дня до события. Решение связано с плохой динамикой продажи билетов, передает Mash.

При этом Telegram-канал обратил внимание на то, что официально отмена произошла «из-за независящих от сторон обстоятельств». Отмечается, что изначально стоимость билетов на гала-ужин под песни певицы составляла от 5 до 10 тысяч дирхам (125–250 тысяч рублей).

Гонорар был завышен из-за нежелания Земфиры «выступать перед публикой, которая ест», подчеркивается в публикации. Также сообщается, что концерт планировался в ресторане отеля Madinat Jumeirah.

«Поэтому сперва Земфира долго не соглашалась, но по итогу дала добро с завышенным ценником в треть миллиона долларов. Но поклонники певицы в ОАЭ не потянули, и в итоге продано было меньше половины билетов», - пишет Telegram-канал.

Ранее RT сообщил, что Земфира не планирует давать концерты в России, однако собирается выступать для российских граждан за границей.