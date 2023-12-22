Психолог высказался по поводу привязанности Киркорова к Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в далеком 1994 году. Этот союз тогда многим был в новинку, ведь Примадонна была старше начинающего артиста на 18 лет. Примечательно, что для народной любимицы этот брак был четвертым по счету, в то время как молодой исполнитель женился впервые. Казалось, что эти отношения выдержат любые невзгоды, однако в конечном итоге в 2005 году некогда возлюбленные развелись. Алла Пугачева нашла утешение в объятиях юмориста Галкина* (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), а вот Филипп Киркоров до сих пор ищет ту самую женщину, которая займет место Примадонны в его сердце.

Артист много раз признавался, что ему сложно после одной королевы найти другую. Исполнитель хита "Полетели" считает, что лучше уж быть одному, чем вместе с кем попало. Ко всему прочему, Филипп Киркоров часто встает на защиту бывшей супруги. После всех недавних событий и переезда Примадонны в Израиль, артист говорил, что никто не в праве осуждать ее за какие-либо поступки. По мнению знаменитости, Алла Пугачева так много сделала для страны, что просто грех ее в чем-то упрекать.

Высказаться по поводу столь сильной привязанности артиста к бывшей жене решил психолог Александр Миллер. Специалист по отношениям считает, что то, что Филипп Киркоров делает для Пугачевой – не пиар, а скорее элемент своеобразного поклонения. Когда в жизни мужчины появляется та самая женщина, то эмоциональная и духовная связь с ней остается на всю жизнь. Психолог Миллер предполагает, что как раз Алла Пугачева для артиста и является той самой.