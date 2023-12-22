С канала Mash не взыскали 4 миллиона рублей за пост о гонораре Егора Крида

С Telegram-канала Mash не стали взыскивать 4 миллиона рублей в пользу певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Савеловский суд Москвы. Деньги артист хотел взыскать из-за поста о получении им гонорара за участие в проекте "Разговоры о важном". "Суд рассмотрел иск Булаткина о защите чести и достоинства к Mash и постановил в исковых требованиях Булаткина отказать в полном объеме", — уточнили в пресс-службе. Суд до этого постановлял частично удовлетворить иск Булаткина к Mash и взыскать в пользу артиста 350 тысяч рублей. Тогда певец судился из-за поста, в котором было сказано, что он якобы попал в список МВД, куда входят блогеры и известные люди, подлежащие проверке на неуплату налогов и отмывание средств. Накануне ресторан "Gucci Cafe" от бизнесмена Антона Пинского, рэпера Тимати и Крида закрылся навсегда.