Слава высмеяла «голую вечеринку» и Киркорова с катетером на руке

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Славенская) высмеяла голую вечеринку блогера Насти Ивлеевой в московском клубе. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в публикации в популярной соцсети она отдельно прошлась по певцу Филиппу Киркорову, отметив катетер на его руке.

Напомним, что вечером 20 декабря Ивлеева устроила обнаженную вечеринку в клубе Mutabor. На ней собрались многие знаменитости, в том числе Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган. Некоторые из них были в очень откровенных нарядах, а рэпер VACÍO пришел и вовсе в одном носке.

«Смотрите, гей-пропаганду* то нельзя, а Содом и Гоморру можно получается. А Филька, а Филька то Кирокоров, аж с катетером на руке пришел. Мало ли нехорошо станет», — сказала Слава.

Канал отмечает, что певица давно требует от поп-короля рассказать правду о якобы возникших осложнениях после операции у пластического хирурга Тимура Хайдарова. Киркоров отрицает их наличие.