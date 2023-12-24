Люди меняются? Звезда «либеральных 90-х» критикует Шевчука за антипатриотизм

Звезда «либеральных 90-х», артист Николай Фоменко раскритиковал выступившего против спецоперации рок-музыканта Юрия Шевчука. На подобную перемену в мнении некогда убежденного сторонника либерализма обратил внимание «Царьград».

Напомним, что лидер «ДДТ» сразу обозначил свою позицию по отношению к спецоперации. Еще в мае во время концерта в Уфе он раскритиковал политику России, а после неоднократно повторял свои заявления — не останавливали его и штрафы по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. Позднее, в феврале 2023 года, Шевчук выпустил новую песню под названием «Родина, вернись домой», которая тоже не отличалась патриотическим контекстом.

Позиция Фоменко на этом фоне становится более примечательной. Сам он публично не высказывал свое отношение к событиям, развернувшимся после 24 февраля: не критиковал, но и горячо не поддерживал. При этом артист не стал покидать страну, а действия Шевчука осудил еще после концерта в Уфе.

«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живёшь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо – я тут, завтра плохо – я ещё в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — сказал он тогда.