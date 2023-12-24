Певица Глюкоза впервые показала возлюбленного своей старшей дочери

Исполнительница Глюкоза грядущие зимние каникулы собирается провести на Сейшельских островах. В отпуск звезда отправится не только со своей семьей, но и потенциальным затем. Артистка не скрывает, что у ее 16-летней дочери Лидии есть молодой человек.

Накануне знаменитость решила показать своим подписчикам снимок дочери и ее возлюбленного. Правда, лица парня она все же не показала. Оно скрылось под балаклавой.

«Какие у меня уже взрослые дети», - подписала снимок Наталья Чистякова-Ионова.