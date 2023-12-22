Меладзе может лишиться авторских отчислений в России

Певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его композиций в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, с таким предложением выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Напомним, что Меладзе осудил спецоперацию на Украине, при этом продолжил зарабатывать в России. Кроме того, в начале 2023 года певец попал в скандал, после того как на корпоративе в Дубае продолжил вслух лозунг украинских националистов. На фоне скандала музыкант продал дом в элитном коттеджном поселке в Москве за 350 млн рублей, а также пытается избавиться от виллы в Крыму.

Общественник обратился в Госдуму и Совфед с предложением забрать авторские отчисления у певца в пользу государства, направив их на поддержку участников спецоперации на Украине. Резяпов считает, что технически это возможно, если в отношении Меладзе возбудить уголовное дело за экстремизм и конфисковать имущество, в том числе и авторские права, через суд.