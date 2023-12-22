Певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат

Певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за то, что его песни слушают в России. Соответствующая инициатива поступила в Госдуму и Совфед от председателя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова.

Меладзе захотели лишить денег за прослушивания в России
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Так, активист предлагает забрать выплаты в пользу государства и направить их на поддержку бойцов в зоне СВО, пишет Telegram-канал Mash.

Резяпов уверен, что технически сделать это возможно. Но для этого Меладзе должны обвинить в экстремизме, после чего суд конфискует все его имущество и авторские права.

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