Меладзе захотели лишить денег за прослушивания в России

Певца Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за то, что его песни слушают в России. Соответствующая инициатива поступила в Госдуму и Совфед от председателя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова.

Так, активист предлагает забрать выплаты в пользу государства и направить их на поддержку бойцов в зоне СВО, пишет Telegram-канал Mash.