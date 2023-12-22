СМИ: Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии
Бывшая помощница американского актера Вина Дизеля Аста Джонассон обвинила артиста в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает телеканал CNN.
Девушка подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. Он связан с инцидентом, который якобы произошел в 2010 году. Джонассон утверждает, что актер приставал к ней в гостиничном номере в Атланте. В жалобе подчеркивается, что Дизель проигнорировал ее «четкие заявления о несогласии».
Также экс-помощница подала в суд на компанию One Race Productions и сестру актера Саманту, которая тогда работала главой продюсерской организации. Джонассон утверждает, что женщина позвонила ей спустя несколько часов после предполагаемого инцидента и уволила.
Согласно иску, бывшая помощница требует наложить административные штрафы в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение, а также присудить штрафные санкции, размер которых не уточняется.
Напомним, что Дизель снялся более чем в 60 фильмах, но более всего известен по франшизе «Форсаж», а также фильмам «Спасти рядового Райана», «Хроники Риддика», «Три икса», «Вавилон нашей эры».