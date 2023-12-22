СМИ: Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии

Бывшая помощница американского актера Вина Дизеля Аста Джонассон обвинила артиста в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает телеканал CNN.

Девушка подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. Он связан с инцидентом, который якобы произошел в 2010 году. Джонассон утверждает, что актер приставал к ней в гостиничном номере в Атланте. В жалобе подчеркивается, что Дизель проигнорировал ее «четкие заявления о несогласии».

Также экс-помощница подала в суд на компанию One Race Productions и сестру актера Саманту, которая тогда работала главой продюсерской организации. Джонассон утверждает, что женщина позвонила ей спустя несколько часов после предполагаемого инцидента и уволила.

Согласно иску, бывшая помощница требует наложить административные штрафы в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение, а также присудить штрафные санкции, размер которых не уточняется.