CNN: бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила его в домогательствах

По данным CNN, иск также был подан против компании Дизеля One Race Production и против руководившей ей в то время сестры актера Саманты Винсент. Джонассон утверждает, что рассказала Винсент о домогательствах, после чего была уволена.

Вин Дизель известен за свою роль в серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious). Он также является одним из продюсеров франшизы. В 2002 году за съемки в фильме "Форсаж" актер был удостоен премии канала MTV в номинации "Лучшая экранная команда". В 2014 году телеканал присудил Вину Дизелю и его коллеге Полу Уокеру победу в номинации "Лучший экранный дуэт" за роли в шестой части франшизы.