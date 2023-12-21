Ани Лорак впервые вышла на публику со своим бойфрендом
Певица Ани Лорак пришла с бойфрендом Исааком Виджраку на день рождения журналистки Алены Жигаловой. Об этом сообщает Telegram-канал PeopleTalk.
Ани Лорак и Исаак Виджраку держались за руки и вместе позировали перед камерами журналистов. Для пары светский выход стал первым. Певица предпочла черное мини-платье и ботфорты на высоких каблуках. А ее бойфренд был одет в белую рубашку и черные брюки.
Певица познакомилась с испанцем в Греции: тогда мужчина пригласил исполнительницу на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с Виджраку поближе, и у них начался роман. Возлюбленный певицы живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Мужчина был женат, от прошлых отношений у него есть сын и дочь.
Ани Лорак почти десять лет состояла в браке с гражданином Турции Налчаджиоглу. Летом 2018 года в СМИ появилось видео, как бизнесмен проводил время в клубе в компании другой девушки. Певица рассказывала в интервью, что отец ребенка просил дать ему еще один шанс, и она пыталась смириться с изменой, чтобы сохранить семью, но позже решила идти до конца. Иск о расторжении брака подавала сама артистка, и суд его удовлетворил, 31 января 2019 года Лорак и Налчаджиоглу официально развелись.