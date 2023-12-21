Ани Лорак впервые вышла на публику со своим бойфрендом

Певица Ани Лорак пришла с бойфрендом Исааком Виджраку на день рождения журналистки Алены Жигаловой. Об этом сообщает Telegram-канал PeopleTalk.

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Ани Лорак и Исаак Виджраку держались за руки и вместе позировали перед камерами журналистов. Для пары светский выход стал первым. Певица предпочла черное мини-платье и ботфорты на высоких каблуках. А ее бойфренд был одет в белую рубашку и черные брюки.

Певица познакомилась с испанцем в Греции: тогда мужчина пригласил исполнительницу на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с Виджраку поближе, и у них начался роман. Возлюбленный певицы живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Мужчина был женат, от прошлых отношений у него есть сын и дочь.