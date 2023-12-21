Паулс рассказал о трудностях работы с Пугачевой

Советская и российская певица Алла Пугачева обладает сложным характером, поэтому порой с ней было трудно сотрудничать, рассказал в беседе с aif.ru латвийский композитор Раймонд Паулс. Он отметил, что за время работы с Примадонной случалось разное, «особенно если она выпьет».

У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом. <...> Поведение у нее бывало всякое. <...> Особенно если она выпьет, — поделился Паулс.

При этом композитор отметил, что не может быть недовольным совместной работой с Пугачевой, так как они все же смогли сделать что-то хорошее на эстраде. Он добавил, что певица является творческим человеком и мало кто мог работать так же, как это делала она.

Одними из самых известных хитов Пугачевой стали песни, написанные Паулсом. Среди таких композиций — «Миллион алых роз», «Делу — время» и «Старинные часы».