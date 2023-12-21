Суд отклонил иск певца Киркорова к властям Москвы

Суд отклонил иск Киркорова из-за неверного налога на квартиру
Московский городской суд не удовлетворил иск российского певца Филиппа Киркорова к столичному департаменту городского имущества (ДГИ). По мнению певца, ведомство неверно подсчитало расчёт налога на его квартиру. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в своём иске Киркоров «требовал установить кадастровую стоимость своей квартиры в размере 229 477 000 рублей», что существенно ниже, чем стоимость квартиры по подсётам ДГИ — 318 042 513 рублей. При этом налог на квартиру рассчитывается именно из этой суммы. Для подсчёта реальной кадастровой стоимости суд постановил провести независимую судебную экспертизу.
«Согласно заключению судебной экспертизы, отчет об оценке, представленный административным истцом, не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям федеральных стандартов оценки. Нарушения, допущенные оценщиком, подробно описаны в тексте экспертного заключения», — сказано в сообщении суда.
Ранее Киркоров пожаловался на буллинг сына и дочери в школе.