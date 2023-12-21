Суд отклонил иск певца Киркорова к властям Москвы

Московский городской суд не удовлетворил иск российского певца Филиппа Киркорова к столичному департаменту городского имущества (ДГИ). По мнению певца, ведомство неверно подсчитало расчёт налога на его квартиру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в своём иске Киркоров «требовал установить кадастровую стоимость своей квартиры в размере 229 477 000 рублей», что существенно ниже, чем стоимость квартиры по подсётам ДГИ — 318 042 513 рублей. При этом налог на квартиру рассчитывается именно из этой суммы. Для подсчёта реальной кадастровой стоимости суд постановил провести независимую судебную экспертизу.