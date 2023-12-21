Журналистка Ксения Собчак оправдала вечеринку Насти Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак высказалась после скандала из-за "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Может, это была на ваш взгляд неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой попой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Ничто не может длиться вечно", — написала Собчак. В среду, 20 декабря, в клубе "Мутабор" прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio. Виновница торжества Настя Ивлеева уже ответила на критику своей вечеринки.