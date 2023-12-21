РИА: Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова из-за налога на квартиру

Московский городской суд отклонил иск певца Филиппа Киркорова к столичному департаменту городского имущества (ДГИ). Об этом сообщает РИА Новости. Киркоров подал иск на департамент городского имущества в 2022 году. Артист попытался оспорить в суде ошибку при подсчете налогов на его квартиру в центре Москвы. Как заявлял адвокат звезды, у артиста обнаружили "лишние долги". По данным РИА Новости, Киркоров "просил установить по состоянию на 1 января 2021 года кадастровую стоимость квартиры, собственником которой он является, в размере 229 477 000 рублей". Сам же долг составлял 318 042 513 рублей. Была проведена экспертиза, которая не показала нарушений. 21 декабря 2023 года суд отказал в удовлетворении иска и потребовал взыскать с Киркорова в пользу ДГИ почти 23 тысячи рублей в счет оплаты судебной экспертизы. Как отмечает издание, решение суда может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца. В ноябре сообщалось, что Киркоров задолжал налоговой службе долг в сумме 5,5 млн рублей.