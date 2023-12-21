Джиган описал голую вечеринку Ивлеевой словами «отвратное мероприятие»

Российский рэпер Джиган раскритиковал вечеринку актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Его слова приводит Telegram-канал Super.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — описал он вечеринку.

Ивлеева организовала вечеринку, на которой собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак, Джиган и многие другие. Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.

Позже недовольные произошедшим обратились прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в котором участвовали звезды. В вечеринке усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).