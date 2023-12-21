Блогерша Лерчек снова должна налоговой

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) должна Федеральной налоговой службе около 4 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

По информации канала, точная сумма долга – 4 079 447 руб.

«Светский хроник» предположил, что долг у Чекалиной появился из-за неуплаченных до 1 декабря имущественных налогов, а также отчислений с ИП.

Ранее блогера и ее мужа Артема Чекалина обвинили в неуплате 311 млн рублей налогов и легализации доходов на сумму свыше 130 млн рублей. В ходе обыска, проведенного у супругов, силовики обнаружили валюту, золотые слитки, а также большое количество загранпаспортов. Кроме того, в просторном гараже располагались автомобили премиум-класса (Mercedes, Porsche, Audi и BMW).