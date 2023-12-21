Рустам Солнцев озвучил причину ухода Бородиной из «Дома-2»

«Бородиной сократили зарплату. Она стала приезжать один раз в определенные дни. Я заставил себя посмотреть ее интервью Наде Стрелец. Через каждое предложение она говорила: «У меня теперь есть власть на проекте». Прямо так и говорила – власть. Я все не мог понять, какую власть она имеет в виду, над кем власть», — высказался Солнцев.