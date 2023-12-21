Гуф о бывшей жене: «Готова идти по головам»

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что причиной их разрыва с Юлией Королевой стало то, что девушка не любила музыканта. Об этом Гуф рассказал в YouTube-интервью Алене Жигаловой.

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«Не любила она меня никогда в жизни. На фотках она улыбается только за границей. Эта девушка фальшивая, зацикленная на деньгах. Она готова идти по головам», — считает Долматов.

Музыкант подчеркнул, что его мать всегда была против их отношений с Королевой и пыталась открыть глаза сына на девушку. Он признался, что понял об отношении к Королевой к себе только после появления ребенка, однако на тот момент было уже поздно.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявила об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.