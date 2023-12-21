Стала известна личность самого эпатажного участника «голой» вечеринки

Участником скандальной вечеринки популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, который вызвал волну обсуждений из-за своего скандального образа с носком, является репер VACÍO. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что 25-летний Николай Васильев пришел на мероприятие полностью обнаженным, надев на свой половой орган этот предмет одежды от бренда Balenciaga. Репер известен «Песней двух романтиков», которую спел вместе с Димой Биланом.

«На тусовке в московском Mutabor певец из Екатеринбурга был в центре внимания: неизвестный гость облизал его «наряд» и стянул с причинного места», - отмечает Telegram-канал.

Васильев в беседе с редакцией заявил, что его вдохновили выходки группы Red Hot Chili Peppers, выступавшие в похожем образе в 90-е годы.