Блогера Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ из-за вечеринки без одежды

Представители общественных организаций "Зов народа" и ФПБК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. - "Газета.Ru") обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Настю Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет Telegram-канал Shot. Общественники считают, что вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с "практически голым" дресс-кодом - это "чертовщина" и "бесовщина". Они убеждены, что устраивать подобные веселье в разгар СВО нельзя. Также общественников смутили наряды посетителей вечеринки: например, рэпер Vacio пришел на мероприятие в одном носке, едва прикрывающем половой орган артиста. В среду, 20 декабря, в клубе "Мутабор" прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Журналистка Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio. Гостями вечера также стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.