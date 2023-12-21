Митя Фомин назвал Газманова живой легендой эстрады

«Когда человек столько всего делает, столько поет, столько несет своих идей, которые в какой-то момент становятся услышанными… Понятно, что он был человеком популярным, он был человеком востребованным. Но вот время развернулось настолько, что теперь стало совершенно очевидно, что он легенда», — высказался Фомин.