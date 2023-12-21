Соседов рассказал, что планирует сделать «назло завистникам» после увольнения с телешоу

«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Просто никому не нужно, чтобы у меня был успех. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным. И я обязательно запишу новые песни, назло всем завистникам», — заверил Соседов.