Super застал Настю Ивлееву в объятиях возлюбленного: видео

Пока вы спали, в Москве гремела вечеринка Насти Ивлеевой с провокационным дресс-кодом almost naked (почти голые). Гости к сборам подошли ответственно и действительно разделись, кто до какой степени смог. В числе самых смелых селебрити, посетивших мероприятие, оказались Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Джиган, Оксана Самойлова, Дима Билан, Лолита, Ольга Орлова и другие.
Хозяйка ночи тоже блистала в весьма откровенном наряде, демонстрируя осиную талию и подкачанную стройную фигуру. Вела себя Настя тоже расслабленно и непринужденно — под стать тематике вечера: так, например, Super застал ее в объятиях манекенщика и по совместительству студента Финансового университета при Правительстве РФ Бориса Махмурова, который на 11 лет младше. Нам кажется, эти поглаживания, рука на шее и поцелуи подтверждают все догадки. Напомним, что с сентября этого года телеведущей и молодому человеку приписывают роман.
Что еще известно об избраннике Насти Ивлеевой? Борис родился в Москве, окончил школу № 851, учится на финансово-экономическом факультете, болеет за московский «Спартак» и любит читать.