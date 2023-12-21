Super застал Настю Ивлееву в объятиях возлюбленного: видео

Пока вы спали, в Москве гремела вечеринка Насти Ивлеевой с провокационным дресс-кодом almost naked (почти голые). Гости к сборам подошли ответственно и действительно разделись, кто до какой степени смог. В числе самых смелых селебрити, посетивших мероприятие, оказались Ксения Собчак , Филипп Киркоров , Джиган, Оксана Самойлова , Дима Билан , Лолита, Ольга Орлова и другие.

Хозяйка ночи тоже блистала в весьма откровенном наряде, демонстрируя осиную талию и подкачанную стройную фигуру. Вела себя Настя тоже расслабленно и непринужденно — под стать тематике вечера: так, например, Super застал ее в объятиях манекенщика и по совместительству студента Финансового университета при Правительстве РФ Бориса Махмурова, который на 11 лет младше. Нам кажется, эти поглаживания, рука на шее и поцелуи подтверждают все догадки. Напомним, что с сентября этого года телеведущей и молодому человеку приписывают роман.