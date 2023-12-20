Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

"Я понимаю, что существует полемика вокруг сказанных им слов, <...> но это орден, который выдают не для того, чтобы читать морали. Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа", - сказал президент, комментируя вышедшую в начале декабря в эфире телеканала France 2 телепередачу, посвященной обвинениям Депардье в домогательствах.