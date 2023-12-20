Названа стоимость выступления группы «Би−2»

Накануне стали известны суммы, за которые артисты могут выступить на новогодних корпоративах. Самыми высокооплачиваемыми стали Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс. Все они просят порядка или чуть более 10 миллионов рублей.

Другие российские звезды — гораздо скромнее. Николай Басков, например, довольствуется 5,5 млн рублей. А вот уехавшая из России весной прошлого года группа «Би 2» скромностью не отличается.

RT сообщает, что музыканты выступят на вечеринке за 100 тысяч евро (более 9,8 млн рублей). При этом обязательно должна быть предоплата в размере 50 процентов на иностранный счет.