SHAMAN объяснил, почему не любит отмечать Новый год

Я не люблю праздновать. В этом году было исключение: я отметил день своего рождения концертом в БКЗ «Октябрьский» в Питере. Мне обычно, когда праздники, когда все радуются, наоборот, грустно. Возможно, потому что это профессиональная деформация, потому что я постоянно развлекаю людей, раскрашиваю их серые будни, поэтому артисту сложно радоваться вот так, по щелчку. Если бы не моя работа музыкантом, то достаточно грустно отмечал бы, — признался SHAMAN.