Никита Пресняков решил не приезжать в Россию

На днях Никита Пресняков побывал в Алматы. Точную цель визита в Казахстан звездный наследник не озвучил, но дал понять, что на территории соседнего государства проходили съемки фильма.

В Сети шушукались, что после работы внук Аллы Пугачевой может приехать в Россию. Но этого не произошло. Спустя всего пару дней Никита вновь оказался в США. Накануне он показал поклонникам, как пакует оборудование в автомобиль с американскими номерами.

«Погнал клип снимать», — написал Пресняков.