Ольгу Бузову признали иконой стиля
Телеканал Fashion TV признал российскую телеведущую и поп-исполнительницу Ольгу Бузову иконой стиля. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
37-летняя знаменитость предстала на красной дорожке премии Fashion New Year Awards 2023 в полупрозрачном сияющем кейпе (накидка без рукавов свободного кроя — прим. «Ленты.ру») черного цвета. При этом она надела перчатки выше локтя и длинные серьги.
На размещенном видео видно, как артистка держит в руках две статуэтки в виде огромных бриллиантов. Телезвезда отметила, что выиграла в номинациях «фэшн-телеведущая» и «икона стиля».
«Фиксация, стабильность и постоянство», — заявила она.
В прошлом году Ольга Бузова сочла себя законодательницей модного тренда. Тогда она заявила, что перчатки стали актуальным аксессуаром благодаря ей. При этом певица отметила, что многие звездные коллеги начали повторять за ней и стали добавлять данное изделие к своим образам.