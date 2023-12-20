RT опубликовал райдер уехавшей из России группы «Би-2»

Уехавшие из России участники группы «Би-2» выступают для россиян в Таиланде, Турции, Польше, Литве и Латвии, зарабатывая сто тысяч евро (более 9,8 миллиона рублей) за часовое выступление. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на райдер группы.

По данным RT, среди требований музыкантов — выплата аванса в размере 50 процентов, оплата перелета бизнес-классом для солистов (и еще двух человек) и эконом-класс — для еще 12 участников коллектива, которые живут в разных странах.

Из райдера следует, что солистам необходимо обслуживание в VIP-залах аэропортов, а встречать их должны на Mercedes-Benz S-класса не старше трех лет. Также требуется пятизвездочный отель со спортзалом и бассейном, а в гримерках артистов должны находиться по два охранника.

В двухкомнатных люкс-номерах солистов должны быть конфеты «Белочка», «Пьяная вишня», молоко, сироп агавы, шпинат, сельдерей, фрукты, минеральная вода и красные носки, отмечает RT.