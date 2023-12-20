Суд оставил без движения иск Киркорова к Успенской

Замоскворецкий суд г. Москвы пока оставил без движения иск певца Филиппа Киркорова против Любови Успенской.

© Российская Газета

В ответчиках также значатся журналистка Алёна Жигалова, "ВКонтакте", "Дзен.Платформа", ООО "ВК". Иск "поп-король" подал около недели назад. Певец посчитал, что слова Успенской в одном из интервью нанесли ему "моральный ущерб и вред деловой репутации". Ущерб он оценил в 10 миллионов рублей.