Суд оставил без движения иск Киркорова к Успенской
Замоскворецкий суд г. Москвы пока оставил без движения иск певца Филиппа Киркорова против Любови Успенской.
В ответчиках также значатся журналистка Алёна Жигалова, "ВКонтакте", "Дзен.Платформа", ООО "ВК". Иск "поп-король" подал около недели назад. Певец посчитал, что слова Успенской в одном из интервью нанесли ему "моральный ущерб и вред деловой репутации". Ущерб он оценил в 10 миллионов рублей.
Звезды схлестнулись в июле 2023 года. Успенская с певица Славой заявили общественности, что от некачественной работы пластического хирурга Тимура Хайдарова пострадали они сами и еще несколько женщин. Киркоров защищал врача, и певица назвала его женоненавистником.