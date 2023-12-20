Викторию Боню на новом видео в парике сравнили с Анджелиной Джоли

Подписчики сравнили российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя инфлюэнсерша поделилась видео с профессиональной съемки, на котором она предстала перед камерой в черном пиджаке на голое тело и светловолосом парике. При этом видно, как парикмахер отрезает от изделия часть прядей.

«Самый смелый образ этого сезона», — подписала бывшая участница «Дома-2» ролик.

Поклонники оценили образ телезвезды в многочисленных комментариях под видео.

«Видно, что очень старается быть похожей на Анджелину Джоли», «Настоящий Голливуд», «Анджелина Джоли в молодости», «Как дерзко и красиво получилось», «Очень похожа на Джоли с этой стрижкой», — высказывались они.