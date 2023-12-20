Дава отказался комментировать слухи о романе с Бузовой

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, отказался в беседе с Prozvezd отвечать на вопросы о возможном воссоединении с певицей Ольгой Бузовой.

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Манукян заявил, что не хочет обсуждать тему его личной жизни.

Давид Манукян получил известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».