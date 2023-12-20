Волочкова рассказала о примирении с дочерью после скандала с выпускным

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что помирилась с дочерью Ариадной после того, как та запретила ей появляться на ее выпускном. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

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По словам балерины, она не только наладила отношения с дочерью, но и познакомилась с ее молодым человеком.

«В моей жизни все гармонично. Шоу шикарное создала, с дочерью своей Аришей помирилась. Ариша недавно приезжала ко мне со своим молодым человеком. Дочке 18 лет, она сейчас живет вместе со своим возлюбленным, я очень рада за них», — сказала Волочкова.

Однако она пожаловалась на то, что ее коллеги завидуют ей.