Российская блогерша рассказала, сколько тратит в месяц

Блогерша Аня Покров рассказала, что ей нужно несколько миллионов рублей в месяц для беззаботной жизни. Об этом тиктокерша заявила YouTube-каналу «НЕСУСВЕТ».

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«Если честно, сейчас нужно около 2 млн рублей в месяц, чтобы делать контент, жить и развиваться», — призналась девушка.

После этого Покров показали ее старое интервью — в нем она признавалась, что для «лакшери» жизни ей достаточно ежемесячно получать 500 тыс. рублей.

«Как я хотела лакшери за 500 тыс.? Где же она? Аня, ты не знала, сколько стоит выпустить один трек», — заявила девушка.

В то же время Покров подчеркнула, что для жизни действительно хватит заработка в размере полмиллиона рублей в месяц.

«Если не брать в расчет контент, то для существования 500 тыс. — это прямо за глаза. Это на доставке питаться каждый день и «Комфорт+» с «Бизнесом» кататься», — подытожила блогерша.