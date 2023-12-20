Рэпер Баста рассказал, как в него стреляли во Владивостоке

Популярный рэп-исполнитель с творческим псевдонимом Баста, он же Василий Вакуленко, на шоу "Вопрос ребром" рассказал, как в него стреляли после концерта во Владивостоке.

"Мы были во Владивостоке, на концерте. Выходим из клуба, садимся в машину, и слышу такой два выстрела, пролетает пуля. Разбивает лобовое стекло…", - рассказал Баста в эфире федерального канала.

Со слов артиста, стрелком оказался один из зрителей, которого с оружием не пропустили в ночной клуб на концерт.

Баста не сказал, как давно в него стреляли в Приморском крае. Он также не озвучил название ночного клуба, в котором у него был концерт.