Актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью.

Об этом в соцсетях написала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина.

По её словам, Охлобыстин вместе с супругой в очередной раз ездили в Донбасс и отвозили гумпомощь.

«Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала Охлобыстина.