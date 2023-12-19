Друзья "Пухляша" Дмитрия Красилова раскрыли детали его похорон
Дмитрия Красилова, танцора и шоумена, больше известного как Пухляш, по словам друзей, похоронят в его родном городе Заринск Алтайского края - это менее ста километров от Барнаула.
С конкретной датой траурных церемоний семья артиста еще не определилась. Предположительно - "суббота или воскресенье, не раньше". Об этом МК.RU рассказала подруга шоумена Кристина.
Девушка добавляет: всех друзей шокировала смерть Димы.
"15 декабря мы с ним разговаривали, все было хорошо", - говорит Кристина.
По ее словам, буквально в ноябре Пухляш прилетал в Заринск: "Мы встречались компанией, отдыхали. Он пел нам, делился планами", - вспоминает девушка.
Как сообщил Дмитрий Маликов, причиной смерти коллеги стала сердечная недостаточность. Но это пока неофициальное заключение: точную причину мы узнаем после результатов медицинской экспертизы.
При этом источник газеты добавил, что "у Димы рано умер отец, у которого тоже были проблемы с сердцем".