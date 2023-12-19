Суд Москвы частично удовлетворил иск против закусочной Харламова

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск пекарни «Хлеб на радость» против сети сосисочных комика Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

В решении суда отмечается, что истец в период с сентября 2021-го по июнь 2022 года поставил товар ответчику в полном объеме. Компания шоумена продукцию оплатила только частично, не выплатила в общей сложности 310 тыс. рублей.

Руководство пекарни потребовало от компании Харламова выплатить 1 млн 207 тыс. 782 рубля и 10 копеек.

Судьи приняли решение удовлетворить требования истца лишь частично. Они посчитали, что пекарне будет достаточно получить 736 тыс. 556 рублей и 58 копеек. В эту сумму вошли долг как таковой и неустойка.

Кроме того, «Хот Дог Бульдог» обязали выплатить госпошлину в размере 27 тыс. рублей.