Макрон вступился за Депардье и не поддержал лишение его ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против лишения актера Жерара Депардье ордена Почетного легиона на основании публикаций в СМИ и призвал сохранять презумпцию невиновности. В интервью телеканалу France 5 он отметил, что орден не выдается для того, чтобы морализировать, и что лишение его у артиста на основании одного телерепортажа недопустимо. Президент отверг возможность отбирать орден у людей на основании их высказываний, поскольку это не моральный орден, а существуют судебные процедуры, которые должны идти своим чередом. Макрон подчеркнул, что он защищает ценности, включая презумпцию невиновности. Испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы имело место в 1995 году. Это не первый скандал с участием актера в этом году. Депардье уже лишили высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — из-за его оскорбительных слов в отношении женщин. Причиной тому стал документальный фильм, в котором был эпизод с посещением КНДР. В Корее актер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес женщин и несовершеннолетней девочки.