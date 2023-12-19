Писатель Александр Цыпкин объявил о разводе с женой Оксаной Лаврентьевой

Один из самых модных российских писателей Александр Цыпкин разводится с супругой - актрисой, телеведущей и успешной предпринимательницей Оксаной Лаврентьевой. Об этом сами они рассказали в социальных сетях.

По словам Оксаны Лаврентьевой, причина развода - разница во взглядах. "Уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и совершенно разными ценностями. В этом никто не виноват", - сообщила Лаврентьева и подчеркнула, что претензий к Цыпкину у нее нет никаких.

"Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся", - написала Лаврентьева и попросила подписчиков не беспокоить ее и Цыпкина расспросами.

Спустя какое-то время с заявлением выступил и сам писатель.

"К сожалению, это правда мы с Оксаной разводимся", - отметил Цыпкин и практически дословно повторил тезисы Лаврентьевой о том, что сейчас они идут разными путями и призвал отнестись к ситуации с пониманием.