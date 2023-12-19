Сестра певицы Селин Дион заявила об ухудшении ее состояния

В конце 2022 года стало известно, что у канадской певицы Селин Дион диагностировано редкое аутоиммунное заболевание.

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Синдром мышечной скованности вызывает нервные спазмы и не только не позволяет ей петь, но даже нормально двигаться. В мае 2023 года певица была вынуждена отменить 40 концертов в Европе из-за ухудшения состояния здоровья.

Как рассказала изданию SheMazing сестра артистки Клодетт, реабилитация не принесла результатов. Врачам не удается подобрать подходящее лечение и победить болезнь.

"Мы не можем найти лекарство, которое работает, но так важно не терять надежды. Если честно, я думаю, что ей нужно отдыхать. В какой-то момент сердце и тело попытались что-то сказать ей", - поделилась Клодетт.