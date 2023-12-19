Депардье обвинили в изнасиловании

Испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы имело место в 1995 году. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, сотрудница СМИ подала жалобу в национальную полицию Испании, которая, как ожидается, должна связаться с французскими властями. По версии Басы, инцидент произошел, когда ей было 23 года, и она брала интервью у актера в Париже для журнала Cineman a.

Ранее 74-летнего актера обвинила в домогательствах французская актриса Элен Даррас. Кроме того, в начале декабря вышел репортаж телеканала France 2, в котором показали архивные кадры визита Депардье в КНДР в 2018 году, где он отпускал непристойные реплики в адрес женщин.