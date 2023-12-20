Ксения Бородина заявила, что в Анне Седоковой много фальши

По словам Седоковой, Ксения была слишком строга к участникам и порой перегибала палку. По словам Анны, они не мылись и не чистили зубы три недели, после чего к ним приходила Бородина после грима и начинала учить их жизни.

«И когда она начинала учить меня жизни, было очень забавно. Мне хотелось сказать ей: «Что?!». Я, в принципе, так и говорила, просто этого не показали в передаче — вырезали все мои слова», - рассказала Анна в интервью каналу RU.TV.

Певицы считает, что ведущая должна была быть лояльнее к участникам.

Ксения не стала сразу отвечать на выпады Седоков. Теледива устроила в личном блоге рубрике «вопрос/ответ». Один из подписчиков поинтересовался, обижает ли Ксению подобное отношение.

«Пусть это будет за мой счет. Я даже не знаю, о чем речь, но догадываюсь. Ее сильно раздражало, что у меня гримеры и все условия, потому что я ведущая, а она приехала участницей», - ответила Бородина.

Телеведущая отметила, что Анна по какой-то причине хотела к себе определенного отношения. Также по мнению Бородиной, Седокова является неискренним и фальшивым человеком и на экране и в жизни она разная.

Анна не смогла дойти до финала, но отметила, что она счастлива вернуться домой. Проект, по словам Седоковой, изменил ее жизненные ценности. Также на «Последнем герое» Седокова сильно постройнела.