Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

Американская поп-исполнительница Мадонна во время выступления на концерте в Нью-Йорке впервые раскрыла подробности болезни, из-за которой в июне ее экстренно госпитализировали. Слова певицы приводит People.

65-летняя Мадонна рассказала со сцены, что почти ничего не помнит о случившемся с ней приступе и дальнейших событиях. По словам певицы, она потеряла сознание на полу в ванной, а пришла в себя уже в больнице в окружении детей. «Мне пришлось почти проститься с жизнью, чтобы собрать их вместе», — пошутила она.

Обладательница семи наград «Грэмми» добавила, что после госпитализации провела 48 часов в искусственной коме, и поблагодарила людей, которые находились рядом все это время. В первую очередь Мадонна высказала признательность учителю каббалы, чей голос она слышала, находясь без сознания. Также поп-исполнительница с благодарностью вспомнила подругу, которая привезла ее в больницу.