На похороны «Пухляша» идет сбор денег
Близкие друзья семьи Дмитрия Красилова, известного как "Пухляш", собирают деньги на его похороны.
Как пишет «МК», Ида Галич обратилась к артистам, которые знакомы с Димой и желают помочь его семье. Подруга покойного связалась со мной и сообщила, что они собирают средства для его матери. В настоящий момент она очень нуждается в нашей поддержке.
По словам друзей танцора, похороны пройдут в его родном городе Заринске Алтайского края.
Ранее "СП" писала, что по предварительной версии, мужчина скончался из-за болезни сердца, связанной с лишним весом танцора. Однако точную причину смерти установит судмедэкспертиза.