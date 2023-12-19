Российскую актрису Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Хельсинки

85-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Хельсинки и должна до 28 февраля 2024 года забрать находящееся в ней имущество.

Как передаёт NEWS.ru о этом рассказала её дочь Ольга. По её словам, согласно полученному из Финляндии уведомлению, владеющая недвижимостью компания Asunto Oy Punkaharjun признана банкротом, из-за чего Федосеева-Шукшина утратила право на проживание и сдачу в аренду своих апартаментов.

Теперь российская актриса должна уведомить нового управляющего имуществом, что она хочет забрать свои вещи из квартиры. В противном случае помещение будет принудительно освобождено, а вещи утилизированы.

Федосеева-Шукшина также должна оплатить присланный ей из Финляндии счет – задолженность по коммунальным платежам.