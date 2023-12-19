«Много не напляшешь»: продюсер объяснил, почему SHAMAN не очень востребован на корпоративах

"SHAMAN — довольно специфичный, он востребован на официальных мероприятиях, на государственных праздниках, на День города, День шахтера, День учителя и т. д. и т. п. Это не корпоративный артист, в ресторанах нужен тот, под кого народ бы пел и танцевал. Под SHAMAN много не напляшешь", - пояснил Лавров.