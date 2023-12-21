Ксения Собчак в прозрачном платье пришла на голую вечеринку Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак стала гостьей "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Снимки появились в Telegram-канале "Антиглянец".

В среду, 20 декабря, в клубе "Мутабор" прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Ксения Собчак предпочла для вечера прозрачное платье бренда Sorelle. Под него блогер надела черные стринги, а от лифчика отказалась. Образ она дополнила сумкой со стразами и браслетом. На фото она позировала вместе с рэпером Vacio.

Гостями вечера также стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.